Carrinha cai e esmaga músico

Vítima, de 57 anos, estava a arranjar o automóvel quando sofreu o acidente.

08:40

Um homem de 57 anos morreu esmagado por uma carrinha, na segunda-feira de manhã, no Cacém, em Sintra.



"Foi uma grande fatalidade", descreve um dos moradores. José António Eugénio, músico e bombeiro, preparava-se para arranjar a viatura quando acabou por ficar debaixo dela. O veículo estava levantado com recurso a um macaco hidráulico que terá cedido devido à inclinação do piso.



O alerta do acidente foi dado por uma comerciante daquela zona que ainda tentou socorrer o músico, mas sem sucesso. Os agentes da PSP transportaram o corpo para o Instituto Medicina Legal de Lisboa.