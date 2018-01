Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carrinha celular emboscada no hospital por familiares de recluso ferido

Condenado que cumpre pena em Paços de Ferreira não chegou a ser assistido no Porto.

23:42

Um homem de 28 anos que cumpre pena de oito anos de prisão pelos crimes de roubo, extorsão e violação foi esta sexta-feira levado da prisão de Paços de Ferreira para ser tratado no Hospital de São João, no Porto.



O recluso apareceu com um olho negro e queixava-se de dores. No entanto, à chegada aos Hospital de São João, por volta das 20h40, um grupo de familiares do recluso cercou a carrinha celular, numa atitude intimidatória.



Os guardas prisionais que acompanhavam o condenado entenderam que não havia condições de segurança e não chegaram a abrir as portas. A carrinha celular regressou à prisão de Paços de Paços de Ferreira, onde o homem acabou por ser tratado.