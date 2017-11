Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carris quer descontos para jovens até aos 18 anos

Presidente da Carris destaca importância deste grupo de “mais de 50 mil estudantes”.

Por Cláudia Machado | 09:16

A Carris quer atribuir descontos aos jovens entre os 14 e os 18 anos. A intenção foi revelada por Tiago Farias, presidente da empresa de transportes públicos de Lisboa, numa entrevista ao ‘Jornal de Negócios’ e à Antena 1.



A medida foi avaliada no acordo entre o PS e o Bloco de Esquerda para a Câmara de Lisboa, mas os socialistas não aceitaram.



Os partidos comprometeram-se em pressionar o Governo para encontrar soluções com vista a novos descontos nos passes.



O responsável afirmou que este grupo etário "tão importante" não pode continuar a ser excluído de benefícios. "Estamos a falar de mais 50 mil estudantes, que hoje em dia não têm nenhum incentivo adicional", realçou.



O objetivo é de que os jovens "andem de transportes públicos para que se transformem em cidadãos desta nova geração da partilha. Partilham tudo no Facebook, também gostava que partilhassem o autocarro, o metro, o comboio", disse ainda Tiago Farias, que se referiu à falta de descontos para este grupo como uma "grande lacuna".



"A missão da Carris, e dos transportes públicos, é garantir que as pessoas se deslocam de forma que seja eficiente em termos financeiros e que também contribuam para a sustentabilidade da cidade", concluiu.



A Carris está sob gestão municipal desde fevereiro. Os passes até aos 12 anos passaram a ser gratuitos, tendo sido criados descontos para maiores de 65 anos.



O passe Navegante Urbano, válido na Carris e no Metro de Lisboa, custa 36,20 €.



Este ano, a Carris já ultrapassou "os 100 milhões de passageiros transportados, quase mais um milhão face ao ano transato".