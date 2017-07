Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carro a arder condiciona trânsito na A1 em Torres Novas no sentido norte-sul

Acidente faz um ferido ligeiro. Circulação foi restabelecida pelas 10h30, com faixa cortada.

Por Lusa | 10:38

Um incêndio numa viatura ligeira na Autoestrada do Norte (A1) provocou o corte do trânsito na via, na manhã deste sábado, no sentido norte-sul, na zona de Torres Novas.



O alerta para o acidente, que provocou um ferido ligeiro, foi dado pelas 09h19, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.



A circulação na via, no lanço entre Fátima e Torres Novas, no sentido de Lisboa, chegou a ser cortada, mas foi restabelecida por volta das 10h30. Nesta altura, a faixa de emergência estava vedada, uma vez que o veículo ainda estava no local.