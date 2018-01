Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carro arde junto ao cemitério do Alto de São João, em Lisboa

Chamas destruíram a viatura e causaram nuvem de fumo negro. Morador filmou o fogo.

13:55

Um carro que estava estacionado na Avenida Francisco da Costa Gomes, nas traseiras do cemitério do Alto de São João, em Lisboa, ardeu na manhã desta quarta-feira.



Os bombeiros Sapadores confirmam que receberam um alerta por volta das 11.45, tendo acorrido ao local com seis elemento e uma viatura.



O veículo ficou destruído, apesar de o fogo ter sido rapidamente contido. Um densa nuvem de fumo negro espalhou-se rapidamente no bairro da Picheleira, alarmando os moradores.



Gonçalo Graça, enviou ao CM um vídeo que regista o momento em que os bombeiros chegam ao local.