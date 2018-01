Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carro da PSP de Almada sem inspeção e mais de 15 anos

Fonte oficial do Comando garantiu que "a operacionalidade não está em causa".

Por M.C. e J.C.R. | 09:11

Sem inspeção, mais de quinze anos de serviço e centenas de milhares de quilómetros feitos em serviço policial. Este é o estado do único carro que as Equipas de Intervenção Rápida (EIR) de Almada têm ao dispor.



A denúncia é do Sindicato Unificado de Polícia, que afirma que esta situação "põe em causa a operacionalidade e a segurança das populações e dos próprios agentes".



As EIR trabalham, por norma, com seis a oito elementos. No veículo em causa só podem circular cinco.



Fonte oficial do Comando da PSP garantiu que "a operacionalidade não está em causa" e que "rapidamente essa viatura será substituída por uma carrinha adequada".