Veículo ardeu durante a noite em Vila Praia de Âncora. Autarca suspeita de fogo posto.

15:12

A viatura do presidente da Junta de Freguesia de Vila Praia de Âncora, Carlos Castro, ardeu esta madrugada.O autarca suspeita de fogo posto, uma vez que, segundo avança o Mais Caminha , o incêndio terá começado na parte traseira do veículo, um Fiat Punto. PSD Caminha , a que Carlos Castro pertence, já reagiu ao sucedido, garantindo estar "totalmente solidário com o presidente de junta" e apelidando o caso de "terrorismo".

A GNR já esteve no local e o caso está a ser investigado.