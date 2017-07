Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carro despista-se e mata dois amigos

Carro despistou-se para campo agrícola e capotou, em Vilar Torpim.

Por Joaquim Martins | 01:36

O despiste de um automóvel ocorrido ontem à tarde em Vilar Torpim, Figueira de Castelo Rodrigo, provocou dois mortos e um ferido grave.



As vítimas seguiam num Opel Tigra quando, ao fazerem uma curva, o veículo se despistou para um campo agrícola, capotando várias vezes.



Duas das vítimas foram projetadas e a outra ficou encarcerada. Teve morte imediata. Morreram no acidente António Lopes, 55 anos, e José Rocha, de 30. Américo Besteiro, de 22, ficou ferido. Foi assistido várias horas no local. A via esteve cortada cerca de cinco horas.