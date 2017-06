Um veículo ligeiro despistou-se, na tarde desta quinta-feirta no IP6, sentido Óbidos-Peniche, e terá acabado numa parte da estrada que está fechada ao trânsito. Este segmento está interdito ao trânsito devido a enormes fendas no pavimento.



O problema está sinalizado há vários meses mas ainda não foi feita qualquer intervenção naquele troço do IP6.



Apesar do aparato, não há registo de vítimas do acidente.















Os bombeiros voluntários de Óbidos e a GNR estiveram no local.

