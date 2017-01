Carros roubados por encomenda em Lisboa

A PSP detetou ainda, nas oficinas onde se encontravam as viaturas furtadas, infrações de natureza ambiental, o que levou ao levantamento de doze autos de contraordenação.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





50%

50% 50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito





50%

50% 50% Muito satisfeito Outras 2 pessoas também já deram o seu contributo pub

Os dois mecânicos recebiam encomendas de peças específicas para carros de gama média-alta, como Mercedes e BMW. E para as conseguirem furtavam, em toda a Grande Lisboa, viaturas específicas através de um sofisticado esquema em que a centralina (cérebro eletrónico da viatura) era invadida sem que fosse dado o alarme de intrusão.Os suspeitos, de 40 e 42 anos, foram agora detidos pela PSP da Amadora. Estão indiciados por crimes de furto e desmantelamento de viaturas de gama média-alta e ficaram em liberdade, obrigados a apresentarem-se na esquadra e proibidos de contactar entre si e de exercer a atividade de mecânicos. Foram apreendidas duas viaturas furtadas (ainda intactas) e diversas peças de automóveis que foi possível relacionar com quatro outros carros furtados - dois este mês - e já desmantelados.De acordo com a PSP, a investigação estava no terreno há dois anos. "Viaturas furtadas em toda a Grande Lisboa eram colocadas em diversas garagens para desmantelamento e venda de peças a retalho", refere a Polícia.