Carta de condução alterada com caneta

Homem de nacionalidade belga modificou o documento para poder conduzir motociclos. Foi detido em Lagos.

Por Tiago Griff | 01:30

Um homem de nacionalidade belga foi detido pela PSP, na cidade de Lagos, depois de ter apresentado uma carta de condução alterada, com a categoria e a data de validade escritas a tinta de caneta. Tinha sido mandado parar pelas autoridades por estar a conduzir um motociclo com o capacete mal colocado. É acusado de crime de falsificação.



O caso aconteceu na passada sexta-feira, pelas 11h00. O homem, de 41 anos, estava a circular num motociclo, de matrícula belga, com uma potência superior a 125cc, na rua Teixeira da Mota, em Lagos, quando se cruzou com uma patrulha da Divisão de Trânsito da PSP. Os agentes detetaram que levava o capacete mal colocado, com a presilha solta. Mandaram-no parar e pediram-lhe a documentação.



O seguro estava válido mas apresentou fotocópias do bilhete de identidade e da carta de condução. Os polícias explicaram-lhe que os documentos, apresentados daquela forma, não eram válidos e o homem disse-lhes que tinha os originais numa autocaravana onde reside, estacionada na rua de São Roque, a poucos metros do local onde se encontravam.



O belga levou os agentes ao veículo e, para surpresa dos polícias, apresentou uma carta de condução original mas alterada de forma rudimentar: tinha um círculo desenhado a caneta em redor da letra A, na área das categorias, e, no retângulo à frente, estava escrito, também à mão, ‘validade permanente’, em francês. Foi detido por falsificação de documentos.