Carta de condução renovada online e em menos tempo

No entanto, quem não tiver acesso à rede ou preferir a renovação presencial deixa de estar obrigado a deslocar-se às delegações do IMT. A renovação passa a poder ser feita também em qualquer balcão do Instituto de Registos e Notariado.Estas alterações serão aplicadas apenas às renovações de carta de condução. Para quem tira a carta pela primeira vez ou tem de ser sujeito a novo exame de condução (por exemplo, por ter perdido todos os pontos na carta) mantém-se o sistema atualmente em vigor, que passa necessariamente também pelas escolas de condução.Recorde-se que o funcionamento do IMT tem sido criticado nos últimos anos devido à demora dos serviços para entregar as cartas de condução renovadas – elementos do Governo admitiram que os atrasos chegaram a ser de dois anos – e às dificuldades que os cidadãos tinham para tratar do processo nos balcões, situação que provocava longas filas à porta das instalações do Instituto de Mobilidade e Transportes.De cada vez que um condutor mudava de casa era obrigado a perder tempo – e dinheiro – para efetuar a mudança na respetiva carta de condução. A partir de 2017 isso vai mudar. As futuras cartas de condução já não vão mostrar a morada do titular, que tinha de corresponder à que constava nos registo de propriedade do veículo. Este dado passa a constar apenas do Cartão do Cidadão, sendo acessível aos serviços do IMT para efeitos de renovação do documento.Uma das medidas que promete causar polémica é a obrigação de frequentar aulas de formação para condutores com 65 anos. Sem isto serão impedidos de renovar a carta. Os atestados médicos para efeitos de renovação passam também a ser feitos através da internet: o condutor é submetido a uma consulta como até agora, mas os dados são enviados diretamente para o IMT por via eletrónica.