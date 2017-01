Cartas de condução a partir de 1500 euros

O esquema terá beneficiado dezenas de candidatos, entre eles o futebolista Fábio Coentrão, que pagou quatro mil euros para passar no exame, que durou sete minutos.

O que achou desta notícia?







60% Muito insatisfeito

60%





40% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







60% Muito insatisfeito

60%





40% Muito satisfeito Outras 5 pessoas também já deram o seu contributo pub

'Traidor’ e ‘cara sem vergonha’ foram os insultos que António Rodrigues garante ter ouvido esta sexta-feira da boca dos arguidos do processo das cartas de condução de Vila Verde, que o pressionaram depois de ter decidido quebrar o silêncio, confirmando que existia um esquema de pagamentos para aprovação de candidatos em exames de código. O instrutor de condução, de 57 anos, um dos 47 arguidos do processo, descreveu que os candidatos pagavam, pelo menos, o valor de 1500 euros para serem aprovados nos exames.A decisão de António Rodrigues, que era instrutor numa escola das Taipas, Guimarães, em prestar depoimento levou o coletivo a adiar para segunda-feira a audição do denunciante do esquema, tido como a testemunha principal. Porém, não é certo que seja ouvido, uma vez que António Rodrigues vai continuar a ser interrogado nesse mesmo dia.Ontem, o arguido foi respondendo às questões do coletivo e das dezenas de advogados. Relatou que era ele quem enviava as mensagens de telemóvel com as iniciais dos nomes dos alunos e a palavra ‘ajuda’ aos responsáveis do centro de exames de Vila Verde. Era também quem entregava os envelopes com os ‘processos’. "Era assim que o meu patrão se referia aos envelopes com o dinheiro", frisou.