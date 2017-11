Carteirista filmado em flagrante delito em Lisboa

Ataque aconteceu na Baixa da capital. Casal também 'ataca' na zona.

13:59

O homem aproxima-se da turista por detrás e abre a sua mochila. Quando esta se apercebe e se vira para trás, o carteirista tapa as mãos com um mapa, fazendo-se passar por um mero turista desastrado.



O vídeo foi captado na última sexta-feira, dia 10 de novembro, em Lisboa por uma mulher que se identifica à revista Sábado com o nome de Leonor C. A autora do vídeo conta que o carteirista "já vinha a tentar roubar mais atrás na rua" e que captou o movimento final.



As imagens não deixam perceber se o carteirista conseguiu roubar alguma coisa, mas dão a entender que este esconde algum objeto debaixo do mapa.

or duas vezes em dias consecutivos evitei assaltos a turistas por parte deles.

Não os confrontei porque eles têm a reputação por aqui de se atirar às pessoas, mas o que eu fiz foi no meio da confusão pôr-me entre eles e as pessoas que estavam a ser roubadas. E encostei as pessoas à parede para lhes dizer que estavam a ser roubadas e para andarem com a mochila à frente, das duas vezes as pessoas em questão já tinham coisas a cair da mala.

E à terceira tirei esta foto, é nesta esquina que eles esperam que as pessoas parem no semáforo para as roubarem. Normalmente andam com um mapa na mão para se fazerem de turistas e para taparem a cara caso as pessoas se virem.

"

A Sábado revela ainda uma foto captada por outra lisboeta que mostra um casal que foi visto a roubar vários turistas. Filipa Marques publicou a imagem no seu facebook e explicou à revista porquê: "P