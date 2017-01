Carteirista foge a ciladas da PSP

O homem conseguiu escapar com os 300 euros em notas. Os agentes fizeram-lhe uma espera no parque de carros rebocados da EMEL. Chegou ao local de táxi, mas reconheceu os polícias e pediu ao motorista para seguir. A viatura rebocada ontem ainda estava no parque. Os investigadores da Divisão de Segurança e Transportes da PSP têm o homem identificado.



Os carteiristas saíram logo do elétrico e tentaram fugir, cada um para seu lado. As duas mulheres, de 29 e 36 anos, foram logo ali detidas. Presentes a tribunal, e dado os seus antecedentes, ficaram em preventiva.

De um lado o homem. Do outro duas mulheres. Os três, romenos, com um objetivo: furtar carteiras no elétrico 28, em Lisboa. A vítima foi um turista com um maço de 300 euros em notas no bolso das calças. As mulheres foram logo detidas. Ele escapou duas vezes a ciladas da PSP - uma no local do crime; a outra no parque para onde o seu carro tinha sido rebocado durante o assalto.Segundo apurou ojunto de fonte policial, tudo se passou na terça-feira de manhã. Agentes da PSP à civil estavam na paragem do elétrico junto à igreja da Madalena quando viram o carro do conhecido carteirista, de 32 anos, a ser rebocado pela EMEL por falta de pagamento do estacionamento. E ficaram alerta: ‘o ladrão anda aí.’Acabaram por ver o trio - já anteriormente detido por inúmeros furtos – a abordar a vítima no interior do elétrico 28. O jovem turista nem se apercebeu quando lhe meteram a mão no bolso e levaram um maço de notas.