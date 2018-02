Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carvalhão Gil afirma que o julgamento “foi ilegal”

Espião foi condenado a sete anos e quatro meses de prisão por espionagem e corrupção passiva.

Por J.T. | 09:53

Frederico Carvalhão Gil diz que o julgamento do qual saiu condenado a sete anos e quatro meses de prisão por espionagem e corrupção passiva foi "ilegal".



"O tribunal julgou-me com matéria que é segredo de Estado, que a juíza disse que nunca viu. Não sei como se consegue fazer um julgamento assim", disse o ex-funcionário do SIS à TVI.



O espião português diz ter conhecido o russo Sergey Pozdnyakov "acidentalmente" numa esplanada junto ao Tejo por ter ouvido alguém falar russo e que desconhecia a sua verdadeira profissão. "Para mim ele não era um espião. Era um empresário, um homem de negócios, no qual encontrei uma oportunidade de negócio".



Em tribunal, Carvalhão Gil justificou os 10 mil euros entregues pelo russo com um negócio de compra de azeite.



À TVI, o espião português admitiu que no momento em que foi detido em Roma, Itália, a 23 de maio de 2016, estava na posse de "um documento classificado" que estava num livro dentro de uma mochila. "Foi um descuido meu tê-lo levado".