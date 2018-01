Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carvalho que matou 13 pessoas tinha fungo

Árvore caiu sobre fiéis durante romaria, no Funchal.

Por S.A.V. | 09:10

O carvalho que em agosto do ano passado caiu sobre fiéis na romaria do Monte, no Funchal, estaria contaminado com fungos há três anos, revela a perícia no inquérito do Ministério Público à tragédia, que matou 13 pessoas e feriu 53.



De acordo com o Jornal da Madeira, que consultou os autos, a raiz principal cedeu, fazendo cair a árvore de 32 metros e 10 toneladas. O terreno é da paróquia mas a manutenção das árvores é da Câmara do Funchal, cujo presidente é arguido. O inquérito está na sua fase final.