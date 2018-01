Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casa da Caridade está a ser investigada

Colaboradores acusam dirigentes da instituição de irregularidades e assédio sexual.

Por Aureliana Gomes | 01:30

"Chove tanto dentro como fora. Temos paredes envelhecidas e nenhum calor humano". O desabafo é de um funcionária da Casa da Caridade da Nossa Senhora da Conceição, em Ponte de Lima, que denunciou a alegada falta de condições da instituição, com 137 anos de existência, e a forma como os funcionários são tratados.



Este é apenas um dos pontos de uma carta entregue ao presidente da assembleia geral daquela entidade, onde há relatos de falta de higiene - nomeadamente a presença de ratos e baratas nas instalações - e a falta de comida para os 76 utentes.



Acusam ainda o presidente da direção, Aníbal Varela, de assédio sexual. Perante as denúncias apresentadas, o presidente da assembleia geral, Pedro Saraiva, decidiu participar o caso ao Ministério Público.



"Deparando-me com os factos, decidi fazer uma participação. O processo está em fase de inquérito", disse o responsável ao CM.



Confrontado pelo Correio da Manhã com as acusações, o presidente da direção da Casa da Caridade, Aníbal Varela, diz estar de consciência tranquila. "Não vejo onde chova, até porque temos um telhado novo. Quanto às baratas e ratos, não sei onde foram buscar essa informação", explicou. Quanto ao alegado caso de assédio, diz que, na hora certa, tudo será esclarecido. "A Justiça vai encarregar-se de decidir", afirmou.



A Segurança Social abriu um processo de averiguações à Casa da Caridade, tendo realizado já uma diligência no terreno, no passado dia 9.