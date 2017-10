Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casa de luxo em Paris arrestada

Mansão luxuosa adquirida por Carlos Santos Silva foi alvo de arresto para garantir o pagamento de alegados impostos em atraso de Sócrates.

Por Débora Carvalho | 01:30

O Ministério Público arrestou a casa de luxo adquirida por Carlos Santos Silva em Paris, mas cujo real proprietário será José Sócrates, como garantia do pagamento de alegados impostos em atraso pelo antigo primeiro-ministro. O imóvel custou mais de 3,3 milhões de euros, incluindo obras de remodelação, sendo o ativo imobiliário mais valioso das cinco casas arrestadas este mês a Santos Silva e Sofia Fava, ex-mulher de Sócrates.



O despacho do Tribunal Central de Instrução Criminal, que o CM consultou na Conservatória do Registo Predial em Lisboa (base de documentos públicos aos quais qualquer cidadão pode aceder), deixa claro que a casa de luxo em Paris é um dos imóveis arrestados "para garantia do pagamento do valor de, pelo menos, 19,5 milhões de euros, em sede de IRS e juros não entregues ao Estado pelo arguido José Sócrates, ou perda de vantagens do crime no montante de, pelo menos, 32 milhões de euros."



O arresto da mansão luxuosa em Paris foi solicitado pela equipa do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), no âmbito da Operação Marquês. A par da casa em Paris, foram arrestados os três apartamentos que Santos Silva comprou à mãe de Sócrates e o Monte das Margaridas em Montemor-o-Novo, no Alentejo, de Sofia Fava, ex-mulher de Sócrates, mas que teve uma garantia bancária de Santos Silva.



Para o Ministério Público, "as aquisições de imóveis visaram, por um lado, proporcionar uma utilização e acréscimo patrimonial na esfera do arguido José Sócrates, caso da aquisição de um imóvel em Paris e de uma propriedade em Montemor, e, por outro lado, serviram de justificativo para a colocação de fundos na conta bancária de Maria Adelaide Monteiro, titular dos imóveis vendidos, mãe do mesmo arguido José Sócrates, de onde o mesmo os fez transferir para a sua conta bancária." A acusação a Sócrates está quase concluída.



Obras e móveis valorizaram a habitação

A mansão de luxo em Paris foi sujeita a obras de remodelação um ano depois de ter sido adquirida, em agosto de 2012. Entre agosto de 2013 e agosto de 2014 foram gastos mais de 480 mil euros em obras de remodelação.



A evolução deste trabalho era controlada por Sócrates e pela ex-mulher Sofia Fava. A casa foi recheada com móveis no valor de mais de 73 mil euros.



Amigo suspeito de guardar fortuna de José Sócrates

Carlos Santos Silva é suspeito, no âmbito da Operação Marquês, de ser o guardião do dinheiro de Sócrates.



Em 2010, o amigo do antigo primeiro-ministro repatriou da Suíça para Portugal 23 milhões de euros no âmbito do perdão fiscal. Para os investigadores, Sócrates será o verdadeiro dono desse dinheiro.