Casaco suspeito no aeroporto Sá Carneiro

Peça tinha vestígios de sangue e uma marca de corte provocado por uma bala.

Por Aureliana Gomes | 01:30

Um casaco com vestígios de sangue e com uma marca de corte provocado por uma bala ou golpes de faca foi abandonado, no domingo, junto à zona de embarque do aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária, que não descarta a possibilidade de um eventual crime praticado no estrangeiro.



A peça de roupa foi encontrada junto às instalações de uma companhia de aviação turca e próxima de uma máquina de proteção de malas de viagem com invólucros de plástico. O alerta foi dado à PSP por alguns passageiros.



O casaco, bem como outras peças de roupa, foi recolhido pelas autoridades. Os vestígios de sangue e marcas de perfuração - ao que tudo indica, provocadas por uma arma de fogo - levavam a supor que o dono pudesse estar ferido.



O facto de ter sido encontrado junto à zona de embarque de um avião com destino à Ucrânia levou as autoridades a identificar os passageiros desse voo.