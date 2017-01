Casal acusado de abusar sexualmente de filha menor

O homem está em prisão preventiva -- medida de coação mais gravosa -- e a mulher, proibida de contactar com a filha, encontra-se obrigada a apresentar-se num posto policial.



A menor foi, entretanto, retirada à família e acolhida numa instituição.



Os suspeitos estão acusados de dois crimes de abuso sexual de crianças e de um crime de atos sexuais com adolescentes em coautoria.



Na sua página oficial, a procuradoria avançou ainda que foi deduzida acusação contra um homem por abusar sexualmente de uma menina de três anos.



Os factos remontam a 18 de junho de 2013, em Folgosa, na Maia, quando o arguido de 46 anos foi surpreendido a ter atos sexuais com a menor, sustentou.



O arguido está privado da sua liberdade, aguardado julgamento em prisão preventiva.



A procuradoria referiu que o arguido abusou sexualmente da menor em agosto e dezembro de 2014 em pensões do Porto e Espanha, "mantendo relacionamento sexual com a filha da arguida, nomeadamente de cópula, quando esta contava apenas 13 anos".O homem está em prisão preventiva -- medida de coação mais gravosa -- e a mulher, proibida de contactar com a filha, encontra-se obrigada a apresentar-se num posto policial.A menor foi, entretanto, retirada à família e acolhida numa instituição.Os suspeitos estão acusados de dois crimes de abuso sexual de crianças e de um crime de atos sexuais com adolescentes em coautoria.Na sua página oficial, a procuradoria avançou ainda que foi deduzida acusação contra um homem por abusar sexualmente de uma menina de três anos.Os factos remontam a 18 de junho de 2013, em Folgosa, na Maia, quando o arguido de 46 anos foi surpreendido a ter atos sexuais com a menor, sustentou.O arguido está privado da sua liberdade, aguardado julgamento em prisão preventiva.

O que achou desta notícia?







84% Muito insatisfeito

84%





16% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







84% Muito insatisfeito

84%





16% Muito satisfeito Outras 25 pessoas também já deram o seu contributo pub

O Ministério Público (MP) acusou um casal de abuso sexual de crianças, depois de o homem manter relações sexuais com a filha menor da mulher e com o seu consentimento, adiantou esta quarta-feira a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto.O arguido pediu à arguida que lhe facilitasse a manutenção de relações sexuais com a sua filha, de 13 anos, pedido ao qual ela acedeu, disse a procuradoria.O casal, que mantinha uma relação amorosa, planeou ocasiões para que ele e a filha dela tivessem relações sexuais, salientou.