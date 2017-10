Casal que vendia roupa falsa conhece acórdão em Castelo Branco

Suspeitos receberam indevidamente 40 mil euros do Rendimento Social de Inserção.

Por Lusa | 06:13

O casal acusado de vender roupa e calçado falsificado entre 2007 e 2012, anos em que terá recebido indevidamente 40 mil euros do Rendimento Social de Inserção (RSI), conhece hoje o acórdão, a partir das 09h30, em Castelo Branco.



O casal está acusado, em coautoria, dos crimes de fraude sobre mercadorias, venda, circulação ou ocultação de produtos ou artigos, fraude fiscal qualificada, branqueamento, burla tributária e detenção de arma proibida.



Os arguidos, de 43 e 36 anos, dedicavam-se apenas à atividade de feirante e venda a retalho, adquirindo os produtos a fornecedores do Norte do país para depois os venderem nas regiões de Castelo Branco, Guarda, Coimbra, Fundão, Portalegre e em Espanha.



Para iludir as autoridades policiais e os técnicos da Segurança Social (SS) e das Finanças, o casal mudava regularmente de residência e fornecia diversas moradas.



Várias marcas conhecidas de vestuário e calçado constituíram-se assistentes no processo.