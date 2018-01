Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal angolano detido por tráfico de crianças

Menores seguiam para Paris, onde seriam vendidos.

Por Fátima Vilaça e Tânia Laranjo | 09:05

Um casal angolano foi detido em Vila Real, quando tentava levar de carro para Paris três crianças, de dez, oito e sete anos. A detenção foi feita pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que já investigava o casal.



Os dois angolanos, que se faziam passar por pais das três crianças, terão trazido os menores desde o país africano até Portugal de avião. As autoridades acreditam que o plano passava por fazer chegar as três crianças a Paris, em França, onde seriam vendidas.



A operação do SEF aconteceu na segunda-feira. Os suspeitos terão sido detetados quando aterraram no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Acabaram por ser intercetados já na cidade transmontana, quando se preparavam para seguir para Chaves, onde atravessariam a fronteira.



Os dois adultos ficaram detidos e esta quarta-feira estiveram a ser ouvidos, durante várias horas, por um juiz de instrução, no Tribunal de Vila Real. As crianças, que as autoridades ainda tentam perceber quem são e em que circunstâncias chegaram a Portugal, foram entregues aos cuidados de uma instituição de acolhimento temporário.