Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal burlão com 500 mil euros nos bancos

Pagavam a indigentes e desempregados para usar contas.

Por Sérgio A. Vitorino | 09:09

Um casal de suecos, de 37 e 27 anos, constituía a célula em Portugal de um grupo internacional que se dedicava a ‘lavar’ o dinheiro desviado de contas bancárias pelo roubo de dados pessoais na banca online. Terão branqueado centenas de milhares de euros através de contas abertas em quase todas as instituições de crédito sediadas em Portugal, apurou o CM.



A PJ de Setúbal, que os deteve agora - atuavam desde julho -, apreendeu 500 mil euros em contas, já congeladas, em nome do casal mas também de cinco ‘mulas de dinheiro’, normalmente desempregados e indigentes pagos para fornecerem os seus dados sem nunca terem acesso real às contas, totalmente geridas pelos suecos. Foram denunciados por elevados depósitos e transferências que levavam às contas ‘mulas’.



O homem - filho de portuguesa e que por isso conseguiu a nacionalidade há um mês - terá um papel relevante na organização internacional. Tinha meios informáticos para roubar as contas online e a PJ vai agora analisar os equipamentos apreendidos. A PJ acredita ter ainda apanhado apenas ‘o fio da meada’ e que os prejuízos serão mais elevados.