Casal da Bobadela ainda tentou fugir às chamas

Casados desde 1973, morreram a tentar fugir das chamas.O casal era conhecido na Bobadela pela boa disposição e pela participação frequente nas ações da secção local do Partido Socialista.

Residentes na Bobadela, em Loures, mas com fortes ligações a Várzeas, um lugar a meio caminho entre Vila Ficaia e o troço da EN236 onde 47 pessoas foram encontradas mortas, o casal São e José Maria Nunes Graça são mais duas das vítimas mortais do fogo.Estavam na aldeia em convívio.No dia da tragédia, José publicou mesmo nas redes sociais imagens de uma churrascada com amigos feita presumivelmente na véspera.