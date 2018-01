Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal de idosos desalojado devido a incêndio em Albergaria

18:14

Um incêndio destruiu esta quarta-feira uma habitação em Salgueiral, no concelho de Albergaria-a-Velha, deixando desalojado um casal de idosos, disse à Lusa fonte da proteção civil municipal.



Em declarações à Lusa o comandante dos Bombeiros de Albergaria, José Valente disse que o alerta foi dado cerca das 13h00, por um popular que viu fumo a sair pelas janelas.



"Aquilo era uma habitação bastante antiga com muito material combustível, com madeiras, o que facilitou a propagação rápida das chamas", disse o comandante, adiantando que a casa ficou sem condições de habitabilidade.



A pronta intervenção dos Bombeiros evitou que o fogo atingisse outras habitações contíguas.



No momento do incêndio, cujas causas se desconhecem, não estava ninguém no interior da habitação.



Segundo informações da proteção civil municipal, o casal de idosos que morava na habitação foi realojado em casa de familiares.



Os Bombeiros de Albergaria estiveram no local com 14 operacionais e cinco viaturas.