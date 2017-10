Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal de idosos ferido em despiste

Causas do acidente ainda estão por apurar.

Por A.S.M. | 09:37

Um casal, com cerca de 80 anos, ficou ontem ferido depois de se ter despistado no carro onde seguia, na rua da Parada, em Figueiró, Paços de Ferreira.



Os idosos ficaram com ferimentos considerados ligeiros, mas foram hospitalizados.



O alerta foi dado pelas 16h25. As causas do acidente ainda estão por apurar.



As vítimas foram socorridas no local pelos bombeiros de Freamunde e levados para ao hospital.