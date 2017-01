Casal de idosos ferido em incêndio no Sabugal

Quanto à origem do incêndio, Vítor Proença explicou que teve a ver com a chaminé de uma lareira existente no rés-do-chão que passava no primeiro andar da habitação e que, "devido à acumulação de fuligem, começou a arder", causando a destruição do piso superior do edifício.



O responsável disse ainda que os proprietários, ex-emigrantes em França, não terão necessidade de ser realojados "porque têm outra casa" na localidade.Quanto à origem do incêndio, Vítor Proença explicou que teve a ver com a chaminé de uma lareira existente no rés-do-chão que passava no primeiro andar da habitação e que, "devido à acumulação de fuligem, começou a arder", causando a destruição do piso superior do edifício.Estiveram no local 11 elementos e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários do Soito (Sabugal) e elementos o serviço municipal de proteção civil do Sabugal e da GNR, indicou o CDOS da Guarda.

Um incêndio destruiu esta terça-feira parcialmente uma casa de habitação e provocou dois feridos ligeiros em Vale das Éguas, no concelho do Sabugal, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.Segundo a fonte, o incêndio ocorreu pelas 11h41, no primeiro piso da habitação, que ficou "destruído por completo", e o casal de idosos que a habitava, com 83 e 84 anos, sofreu ferimentos ligeiros por intoxicação, devido à inalação de fumo.O vereador da Câmara Municipal do Sabugal responsável pelo serviço municipal de proteção civil, Vítor Proença, contactado pela Lusa, referiu que os feridos ligeiros foram transportados pelos bombeiros para o serviço de urgências do Hospital da Guarda.