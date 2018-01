Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Octagenário mata mulher e suicida-se em Viana do Castelo

Agressor ligou a um dos filhos a pedir-lhe que chamasse as autoridades.

19:43

Um casal de octagenários foi encontrado na tarde deste domingo sem vida na casa em que vivia, em Barroselas, Viana do Castelo.



Os corpos do homem e da mulher mostravam indícios de ferimentos com arma de fogo e a GNR suspeita de que se tratará de um caso de homicídio (do homem contra a mulher), seguido do suicídio.



O CM apurou que o homem terá ligado a um dos filhos a dar-lhe conta do que estava a acontecer e a pedir-lhe que chamasse as autoridades.



O filho, um dos dois do casal, deslocou-se a casa dos pais e deparou-se com os corpos. O homem terá usado uma caçadeira para atingir a mulher no quarto e depois disparou sobre si próprio na cozinha da moradia.



Não são conhecidas as motivações do casal, mas o CM apurou que se queixavam regularmente de problemas de saúde e solidão.



Para o local foram deslocadas duas ambulâncias, incluindo uma viatura da Cruz Vermelha de Castelo de Neiva.







(Em atualização).