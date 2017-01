Casal detido por cobrar juros "muito altos" em empréstimos

Casal é apresentado esta quinta-feira no Tribunal de Instrução Criminal do Porto





"No âmbito das diligências de investigação" - que teve início no ano passado - efetuadas, acrescenta, foi feita uma busca domiciliária, em maio, na qual foram apreendidas três armas de fogo.Os detidos são hoje presentes ao Ministério Público, junto do Tribunal de Instrução Criminal do Porto.

Um homem e uma mulher foram detidos por alegadamente emprestarem dinheiro mediante a cobrança de "juros muito elevados", sendo que, em caso de atraso no pagamento, ameaçavam as vítimas ou os seus familiares, anunciou hoje a PSP/Porto.Em comunicado, a PSP refere que o casal, ambos de 63 anos, foi detido na quarta-feira, no âmbito de uma operação policial de combate aos crimes de extorsão e usura, que contemplou a realização de dois mandados de detenção no Porto.A polícia salienta que os suspeitos aproveitar-se-iam da "vulnerabilidade das vítimas" para emprestar o dinheiro, sendo que os juros cobrados podiam atingir os 750%.