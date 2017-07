Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal droga homens para os roubar na rua

Três vítimas abandonadas e hospitalizadas.

Por Sérgio A. Vitorino e Henrique Machado | 08:47

Um casal atacou três homens na baixa de Lisboa, em plena rua, agredindo-os ou drogando-os com comprimidos, para os assaltar. O homem e a mulher, de 52 e 58 anos, foram detidos pela Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa e já estão em prisão preventiva, foi ontem anunciado.



Segundo apurou o CM, a primeira vítima foi agredida com violência. Mas, para o segundo homem, de nacionalidade francesa, o casal mudou de método. Abordaram a vítima com promessas de sexo e acabaram por a drogar com comprimidos, deixando-a inconsciente.



Roubaram-lhe todos os bens e abandonaram o homem na rua. Este acordou várias horas mais tarde, no hospital.



A terceira vítima foi também cativada para uma proposta de convívio e adormecida com comprimidos, roubada, abandonada e hospitalizada. Na posse dos detidos estavam vários artigos avaliados em milhares de euros que foram comprados com um cartão de crédito roubado a uma das vítimas. A mulher tinha ainda vários compridos, cuja composição vai agora ser analisada.



O casal não tinha antecedentes criminais por roubo.