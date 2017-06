Casal e dois filhos mortos na estrada durante incêndio

A confirmação das mortes chegou da PJ, que entregou a Nuno os documentos e bens que o casal e filhos (de Sacavém) deixaram no hotel, nas Rocas. "Podiam ter-nos avisado mais cedo das mortes", lamenta Nuno.

"Está difícil tirá-los da água, ela quer ser bebé, ele crescido". Foi esta a última mensagem de Lígia Sousa nas redes sociais. Estava com os filhos, Martim, de 2 anos, e Bianca, 4, e o companheiro Sérgio Machado no local de férias preferido, a praia fluvial das Rocas, Castanheira de Pera.Pouco faltava para o meio-dia de sábado. Três horas depois, entraram em pânico no Citröen familiar. Morreram pelas chamas ao tentar fugir pela estrada da morte."Sabia que ia acabar por receber esta notícia, mas ainda tinha esperança", lamentou esta segunda-feira aoo irmão de Lígia, Nuno Sousa. Família e amigos procuravam-nos desde sábado.