Casal e filhos desalojados após incêndio

O fogo foi entretanto dado como extinto, frisou a fonte.

Um incêndio destruiu hoje uma casa em Vila do Conde, desalojando o casal proprietário e os dois filhos, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto.Segundo a fonte, as quatro pessoas desalojadas, que não sofreram qualquer ferimento, irão ser acolhidos em casa de familiares.O alerta para o incêndio foi dado às 16h55, tendo sido mobilizados para o local 24 bombeiros apoiados por sete carros.