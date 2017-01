Casal escapa a queda em falésia

Casal de idosos fica ferido após despiste e queda em arriba

Veja o resgate da idosa ferida em despiste em Magoito Com o estrondo da queda da viatura, várias pessoas correram ao local e tentaram retirar os dois ocupantes. Conseguiram tirar a mulher, mas, tendo em conta os ferimentos graves do homem, só os bombeiros o conseguiram resgatar. Foi depois transportado pelo INEM ao hospital.



A viatura ficou na ravina durante toda a noite e será retirada hoje de manhã por parte da seguradora do próprio carro.



"Contactámos a família e a seguradora que vai providenciar um reboque para retirar o veículo que, apesar de ligeiro, é bastante pesado", acrescentou o comandante.



A Polícia Marítima criou um perímetro de segurança não só à volta do carro mas também junto ao muro que foi derrubado para evitar mais acidentes no local.



Um engano a meter uma mudança terá originado a queda de um carro numa falésia da praia do Magoito, Sintra, este domingo, ao início da tarde. O jipe galgou o muro do parque de estacionamento e caiu de uma altura de quatro metros.Um homem, de 72 anos, ficou ferido com gravidade e foi transportado para o Hospital de S. José, em Lisboa. A mulher, de 69 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi levada para o hospital Amadora-Sintra."Inicialmente foi estabilizada a viatura para o resgate das vítimas ser seguro. O homem foi levado em estado grave. A mulher tinha apenas ferimentos ligeiros", explicou o comandante Mário Domingues da Polícia Marítima. No local estiveram os bombeiros de Almoçageme e de Sintra.