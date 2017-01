Casal espanca dois professores

Ao que oapurou, segundo a escola, as aulas decorriam com normalidade quando os pais de uma aluna entraram pela sala e agrediram o professor. A outra professora foi agredida quando tentava separar os pais do professor espancado.A CMTV falou com o pai da aluna, Nelson Pinto, que admitiu as agressões ao professor. "Dei-lhe umas duas ou três chapadas e ele ficou ali caído". O encarregado de educação diz que quando foi buscar a filha à escola os alunos disseram-lhe que a menor tinha sido agredida " com chapadas e murros" e "agarrada pelo pescoço"."Vi a minha filha em pânico. Mas admiti logo à polícia", afirma o agressor. No entanto, o pai da aluna conta uma versão diferente da da escola e diz que o professor pediu aos alunos para sairem da sala antes de alegadamente agredir a aluna."Não quero que a minha falte ou que mude de escola. Só quero que mude de professor", conclui Nelson Pinto.

Já estarão foirmalizadas as queixas de ambas as partes envolvidas na esquadra da PSP