Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal ferido ao ser atingido por carro de ladrões em fuga

Dupla escapou à GNR do Fundão quando segurança de loja identificou carro roubado.

Por Alexandre Salgueiro e J.C.M. | 15:29

Um casal foi atropelado este sábado no parque de estacionamento da loja do Continente no Fundão.



O caso aconteceu quando dois homens chegaram ao espaço ao volante de um carro roubado há cerca de duas semanas em Vila Real.





Um dos seguranças da loja reconheceu o carro e alertou as autoridades. Quando a GNR chegou ao local, os militares bloquearam a única saída do parque.



Ao aperceber-se do bloqueio, os dois homens conduziram o carro atravessando parque de estacionamento em direção à zona da entrada. Pelo caminho, abalroaram três carros e atingiram o casal. A mulher foi atingida por um dos carros abalroados quando estaria a arrumar compras no seu véiculo. Terá sofrido uma fratura numa perna.



O veículo dos ladrões acabou por bater de frente num veículo que ia a entrar na loja. Os ladrões fugiram a pé e a GNR montou um dispositivo para tentar localizar e deter a dupla.



A mulher ficou ferida numa perna, que terá ficado fraturada. O marido escapou com ferimentos ligeiros.