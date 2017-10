Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal ferido em despiste de camião com porcos

Morreram 30 porcos e os restantes foram recolhidos por outra viatura da empresa.

Por J.N.P. | 01:30

Um casal ficou ontem ferido na sequência do despiste do pesado de transporte de gado vivo em que viajava, na EN 361, em Fráguas, Rio Maior.



O camião transportava porcos vivos para um matadouro em Alcanede e parte dos animais fugiram para a via pública após o acidente.



Segundo o que o CM apurou, morreram 30 porcos e os restantes foram recolhidos por outra viatura da empresa.



O camião ficou tombado na berma e o condutor saiu pelos próprios meios, mas a mulher teve de ser desencarcerada pelos bombeiros de Rio Maior. Por precaução, foram transportados ao Hospital de Santarém.