Um homem, 55 anos, e uma mulher, de 53 anos, sofreram ferimentos ligeiros na sequência de um despiste, cerca das 14h 00, na A29, sentido norte/sul, na zona de Anta, Espinho, entre as saídas de Espinho e Esmoriz.Os bombeiros de Espinho estiveram no local mas as vítimas recusaram o transporte para o hospital.A GNR São João da Madeira foi chamada.