Casal ficou com 110 mil euros de idosos

Chefe da secretaria e tesoureiro julgados por peculato, em Alpiarça.

Por João Nuno Pepino | 09:15

O Tribunal de Santarém vai começar a julgar a ex-chefe da secretaria da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Alpiarça (ARPICA) e o marido, que era tesoureiro, por peculato.



O casal, de 42 e 47 anos, é suspeito de ter desviado 110 mil euros das contas da instituição durante três anos e meio.



Segundo a acusação, a mulher ficava com o dinheiro que estava no cofre da associação, proveniente de pagamentos à instituição ou das mensalidades dos utentes do lar.



A arguida registava contabilisticamente os movimentos, mas nunca entregou os documentos que justificavam a saída das verbas. A situação foi detetada em 2009 pelo técnico de contas, que alertou a direção da ARPICA. O marido, enquanto tesoureiro, mandava corrigir as diferenças de saldo, justificando-as como erros gerados pelo programa informático.



Com este esquema, o casal apropriou-se de 105 mil euros. Os restantes 5 mil euros que constam da acusação foram gastos em artigos como roupa, produtos de higiene e de beleza, alimentos e até tabaco. Uma vez que estava encarregada de ir às compras para a instituição, a arguida aproveitava também para adquirir produtos para si, pagando com o dinheiro da associação.



O desfalque foi descoberto numa auditoria financeira às contas da instituição.



A arguida, que era chefe da secretaria desde 1999, foi despedida em novembro de 2012. O marido pediu, entretanto, renúncia ao mandato.