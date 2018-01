Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal foge após morte em furto

Familiar morreu eletrocutado numa estação elétrica da EDP de Torres Vedras.

Por João Tavares | 08:46

Após ver o familiar morrer eletrocutado numa estação elétrica da EDP de Torres Vedras – onde furtavam cobre –, o casal de 40 anos fugiu. Deitaram as roupas para o lixo e venderam o cobre furtado. Antes, disseram à mulher da vítima que o marido morreu, tendo esta telefonado para a GNR a dar o marido como desaparecido. Apesar de branquear a participação no crime, o casal acabou detido.



Foi o disparar do alarme da estação elétrica que fez um funcionário da EDP ir ao local na madrugada de quarta-feira. Ao chegar, encontrou o corpo de um homem de 45 anos, conhecido das autoridades. "Tudo indica que o casal assistiu à eletrocussão e fugiu", explicou o tenente Hugo Torrado, comandante da GNR de Torres Vedras.

"Com as detenções conseguimos desmantelar o grupo que se dedicava a este crime."



Os ladrões já estavam referenciados por cinco furtos semelhantes na zona, o que causou prejuízos a rondar os 40 mil euros. A GNR apreendeu as roupas e o material vendido. Os detidos serão hoje presentes a tribunal.