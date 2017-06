Casal gay mata com chave inglesa

O que achou desta notícia?







Dois homens, de 26 e 39 anos, estão agora acusados do homicídio de Carlos Brandão, de 48 anos, na rua das Artes Gráficas, no Porto, em maio do ano passado.Os arguidos, brasileiros e com uma relação amorosa, viajaram para Portugal em 2015, para o mais novo estudar Psicologia. Este conheceu Carlos na rede social Tinder e tiveram vários encontros, nos quais o jovem ter-se-á apercebido de que a vítima era abastada.Nos dias anteriores ao crime, o estudante drogou Carlos com calmantes num frasco de doce caseiro e, já com a ajuda do cúmplice, matou-o com golpes de chave inglesa na cabeça. Fugiram do País e só o mais novo foi preso.