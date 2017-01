Casal herói da A1 tem 14 processos-crime

CM um morador de Avanca. Paulo Pereira, que na terça- -feira negou ter processos judiciais a correr, ontem já admitiu a sua existência, mas diz que é inocente e que são "vinganças". Já quanto ao processo de violência doméstica, diz que apenas falou mais alto e que "casa que não é ralhada não é governada".



É em nome desta associação que tem pedido dinheiro a idosos. "Umas pessoas dão 20 euros, outras 50. Uns porque têm medo, outros porque acreditam nele", explicou aoum morador de Avanca. Paulo Pereira, que na terça- -feira negou ter processos judiciais a correr, ontem já admitiu a sua existência, mas diz que é inocente e que são "vinganças". Já quanto ao processo de violência doméstica, diz que apenas falou mais alto e que "casa que não é ralhada não é governada".

O casal que ficou conhecido por distribuir garrafas de água pelos automobilistas que ficaram retidos na A1 em Albergaria-a-Velha por causa de um incêndio, em agosto do ano passado, tem vários processos-crime pendentes. O CM sabe que Paulo Pereira - conhecido por ‘Paulinho’ - é suspeito em 14 processos relacionados com burla, recetação e apedrejamento de carros. Em 2015, a mulher, Lucinda Borges, apresentou uma queixa por violência doméstica, mas o caso foi arquivado: Lucinda disse que foi apenas uma discussão.O casal herói, que é alvo de uma onda solidária por estar alegadamente com problemas económicos, é criticado pela população de Avanca, Estarreja. ‘Paulinho’ é visto como uma pessoa "pouco séria", e muitos suspeitam que este apelo à solidariedade não passa de mais uma forma de enganar as pessoas.Em novembro, Paulo Pereira fundou a associação Viagem Solidária: pagou 450 euros por três meses de renda. Questionado pelode onde veio o dinheiro, não respondeu.