Casal morre após queda de 5.º andar em Cascais

PJ investiga morte de dois idosos com cerca de 60 anos.

10:17

Duas pessoas morreram após uma queda de um um 5.º andar de um prédio na Avenida Marechal Carmona, em Cascais.



Ao que o CM apurou, as duas vítimas são um casal de idoso, com cerca de 60 anos. Estão por apurar ainda as circunstâncias da morte do casal. O alerta foi dado à PSP pelas 6h40 desta quinta-feira e a Pj foi chamada ao local para investigar.



Cinco inspetores da secção de homicídios da PJ estão no local a fazer perícias.



Ao que tudo indica, as duas vítimas mortais terão caído do último piso do prédio, o terraço. No local esteve a PSP Cascais, os Bombeiros de Cascais e do Estoril.