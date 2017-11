Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal português condenado foge de barco para a Austrália

Tiago e Fon Fon Guerra têm 8 anos para cumprir em Timor.

Por João Carlos Rodrigues

Os portugueses Tiago e Fon Fon Guerra, condenados em Timor-Leste a oito anos de prisão por peculato, fugiram do país e estão detidos em Darwin, na Austrália, onde entraram ilegalmente.



Fonte consular indicou que o casal viajou com passaportes e cartões de cidadão portugueses, mas sem visto de entrada na Austrália. Tiago e Fon Fon estão detidos no centro de acolhimento de estrangeiros de Darwin, onde chegaram, de barco, na quinta-feira. O assunto está agora a ser acompanhado pelas autoridades lusas.



O casal foi preso em Díli a 18 de outubro de 2014 e, desde então, estavam impedidos de sair de Timor-Leste, com Tiago Guerra obrigado a comparências semanais na Polícia Nacional de Timor-Leste à segunda-feira.



No centro do caso está uma transferência, em 2011, no valor de 859 mil dólares (792 mil euros) feita a pedido do consultor nigeriano Bobby Boye. Tratava-se de valores pagos pelo petróleo timorense. O dinheiro, com origem na Noruega, passou por Macau, através de uma empresa em nome de Fon Fon, e seguiu para os EUA.



Boye era um consultor pago pelo governo norueguês e depois por Timor. Já foi julgado e condenado nos EUA por ter defraudado o Estado timorense em milhões de dólares.



Tiago e Fon Fon Guerra foram condenados em agosto por peculato, apesar de não serem funcionários públicos. Mas ficaram ambos em liberdade devido a um recurso pendente. Tiago e Fon Fon têm dois filhos menores que estão em Portugal a viver com os avós.