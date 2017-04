Casal saca 280 mil euros pela net

Na detenção, a Judiciária apreendeu diversos bens e cerca de dez mil euros em dinheiro.

Em pouco mais de 12 meses, um casal, de 29 e 31 anos, comprou produtos na internet avaliados em 280 mil euros. Mas as compras eram feitas com dados de cartões bancários de outras pessoas. Foram os dois agora presos pela Polícia Judiciária pelos crimes de burla informática e contrafação de cartões bancários.Segundo oapurou, a dupla adquiria sobretudo material informático, consolas, videojogos, relógios, vestuário de marca e perfumes.As encomendas eram pagas com cartões alheios e depois vendidas novamente na internet ou em estabelecimentos do tipo ‘cash converters’. Desta forma, o dinheiro ficava limpo e podia ser usado sem problemas.