Casal sem-abrigo ferido em incêndio em Lisboa

O fogo causou danos no prédio, cujo proprietário se desconhece, e numa viatura que se encontrava estacionada perto do local.

Um casal sem-abrigo ficou ferido num incêndio num prédio devoluto da rua de Dona Estefânia, em Lisboa, tendo sido assistido no hospital de São Francisco Xavier devido à inalação de fumos, segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa.O incêndio no prédio onde o casal -- uma mulher de 35 anos e um homem de 41 -- pernoitava aconteceu durante a madrugada, cerca das 02h30, e terá sido provocado, acidentalmente, por um deles, adiantou a mesma fonte.O casal foi levado para o hospital, tendo sido dada alta ao homem por volta das 10h00, enquanto a mulher se mantinha ainda durante a tarde na unidade de saúde, a receber oxigénio.