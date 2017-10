Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casas cercadas pelo fogo em Marco de Canaveses

Populares pedem socorro e ajudam bombeiros a tentar controlar as chamas.

07.10.17

Um incêndio de grandes dimensões está a ameaçar várias casas em Marco de Canaveses.



No local estão cerca de 70 homens a combater as chamas, auxiliados pelos populares que vão tentando salvar o que possuem.



Viveram-se momentos de pânico com o fogo a chegar perto de diversas casas, em várias frentes, com muitos moradores a pedirem ajuda enquanto esperavam que os Soldados da Paz conseguissem acudir-lhes.



Em atualização