Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casas sem saneamento junto a luxo de Vilamoura

Moradores e comerciantes colocaram cartazes a alertar para situação junto à EN125.

Por Pedro F. Guerreiro | 09:50

Fica a pouco mais de um quilómetro do luxo de Vilamoura, mas ao longo da EN125, entre Benfarras e Maritenda, no concelho de Loulé, ainda existem dezenas de casas e estabelecimentos sem água canalizada nem saneamento básico.



A situação, com resolução prometida há décadas, tem-se arrastado, o que levou nos últimos dias vários moradores e proprietários a colocarem cartazes à beira da estrada a alertar para o problema.



"As pessoas chegam de Lisboa ou do Porto de férias e ficam admiradas quando lhes dizemos que não temos água nem esgotos, o que é uma coisa impensável no século XXI e à beira de uma zona de luxo", relata Armindo Coelho, proprietário da Drogaria Moderna do Algarve.



Também Cidália Costa, proprietária do snack-bar ‘O Arado’ reclama solução para um problema com mais de 40 anos. "A menos de um quilómetro da entrada de Vilamoura, e tendo em conta que todos os moradores têm um furo de água e uma fossa, vivemos em cima de uma enorme fossa", lamenta.



Vítor Aleixo, presidente da Câmara de Loulé, diz estar "solidário com o protesto", uma vez que "a população tem razão". Mas os esforços da autarquia, desenvolvidos desde 2008 junto da Infraestruturas de Portugal (IP), ainda não permitiram resolver a questão.



"Há visões diferentes e não tem havido entendimento entre a Câmara de Loulé e a IP", refere Aleixo, justificando o atraso com "as mudanças de Governo e a circunstância da obra da EN125 ter sido subconcessionada".



Há um projeto para solucionar o problema "desde janeiro, mas ainda sem resposta" da subconcessionária, acrescenta.