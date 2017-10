Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cascais prolonga época balnear até 15 de outubro

"As condições meteorológicas favoráveis e a forte afluência turística" justificam a medida.

30.09.17

A época balnear é prolongada até ao próximo dia 15 de outubro no concelho de Cascais, como em anos anteriores, por decisão da autarquia, em articulação com a capitania.



"As condições meteorológicas favoráveis e a forte afluência turística" justificam a medida, informou a autarquia em nota divulgada este sábado.



A vigilância fica assim "garantida pela Câmara Municipal em todas as praias balneares do concelho", adianta a nota, referindo que o município de Cascais "suportará um investimento de 30 mil euros com esta medida".