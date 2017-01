Cascais reduz preço do comboio para Lisboa

O presidente da CP, Manuel Queiró, referiu que no último ano o número de passageiros na Linha de Cascais cresceu 3%. "É poucochinho", reagiu Carlos Carreiras, sustentando que, a continuar assim, "será necessário criar a campanha ‘Salvem a Linha de Cascais’". Nos últimos 15 anos, a Linha de Cascais perdeu 12,5 milhões de passageiros.



Na apresentação da iniciativa, o presidente da câmara, Carlos Carreiras, defendeu a criação de incentivos "para que os residentes optem por trocar a viatura particular pelo transporte público".O presidente da CP, Manuel Queiró, referiu que no último ano o número de passageiros na Linha de Cascais cresceu 3%. "É poucochinho", reagiu Carlos Carreiras, sustentando que, a continuar assim, "será necessário criar a campanha ‘Salvem a Linha de Cascais’". Nos últimos 15 anos, a Linha de Cascais perdeu 12,5 milhões de passageiros.

A partir do próximo mês, viajar de comboio do concelho de Cascais para Lisboa passa a ficar mais barato para quem optar por uma de três modalidades de passes combinados que a autarquia criou, em colaboração com a ferroviária CP e com a empresa de autocarros Scotturb.As reduções no preço dos passes, que chegam a atingir os 26%, resultam de uma iniciativa da autarquia de integrar os operadores de transportes públicos no MobiCascais – sistema multimodal que envolve bicicleta, automóvel, estacionamento, comboio e autocarro.Para a concretização do projeto, serão colocadas à disposição da população 1200 bicicletas, repartidas pelas quatro freguesias: Alcabideche (200), Cascais/Estoril (400), Carcavelos/Parede (400) e São Domingos de Rana (200).